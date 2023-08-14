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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محصول مبشر.. الزراعة: الحالة العامة لانتاج تقاوي الذرة الشامية جيدة

صدى البلد

قام د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقة د تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة بالمرور على اكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين .

واطمئن "خليل" والوفد المرافق على الحالة العامة للاكثارت 
وأفاد بأن الحالة العامة لاكثارات  الذرة الشامية ( هجين فردى ابيض جيزه ١٠
هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١
هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨
هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣).

وأصناف الارز ( جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠)
جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم .

 

 

يأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية للبرامج البحثية واكثارات التقاوي وذلك في ظل التغيرات المناخية
وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

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