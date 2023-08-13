مستشار وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البصل .. فيديو

علق محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، على إرتفاع سعر البصل داخل السوق المصري، قائلاً : "المزارع عندما يجد منتج غالي الثمن يقوم العام التالي بزراعة هذا المنتج .. وهذا ما حدث في منتج البصل العام الماضي عندما زرعت كمية كبيرة من الأراضي وصل ثمن الكيلو لـ ٩٠ قرش".

وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن الدولة أصبحت تتجه إلى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيراً إلى أن عند حدوث زراعات تعاقدية لكافة المنتجات الزراعية سوف يكون هناك اتزان في الأسعار بنسبة ١٠٠٪.

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن سعر كيلو البصل انخفض من ٣٠ جنيه الي ٢٠ جنيه، موضحاً أن السبب الرئيسي في إرتفاع سعر كيلو البصل في هذا الموسم هو قلة المساحة المنزرعة بالبصل خلال هذا الموسم الزراعي عن الموسم السابق.