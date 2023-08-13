شعبة الخضروات تكشف السر وراء زيادة أسعار البصل وتأثير الحر المحاصيل

تحدث حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تأثير درجات الحرارة العالية بشكل غير متوقع.

وأشار نجيب خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أن الحرارة تسببت في تأثير سلبي على محصول الطماطم.

كما أشار أيضًا إلى أن الموجة الترابية التي تعرضت لها البلاد في وقت مبكر من العام الحالي تسببت في ضرر لمحصول المانجو، لكن تم تعويض نقص المانجو في الإسماعيلية بإنتاج أسوان.

وأكد نجيب أنه لا يوجد ندرة في المحاصيل، ولكن هناك تحركات سعرية وفقا لعوامل العرض والطلب.

وفيما يتعلق بالأسعار في سوق التجزئة، أوضح نجيب أن سعر الكوسة يبلغ 17 جنيهًا، والبصل 25 جنيهًا، والطماطم 15 جنيهًا، والمانجو العويس يصل إلى 55 جنيهًا، والسكري والزبدية بـ 25 جنيهًا.

ولفت نجيب إلى أن مصر تعتبر من أقل 10 دول في العالم من حيث أسعار الخضروات والفاكهة، وتصدر منتجاتها الزراعية لـ 150 دولة.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار البصل هذا العام يعود إلى انخفاض المساحات المزروعة بسبب تدني الأسعار في الأعوام السابقة وعدم تحقيق تكلفة الإنتاج.