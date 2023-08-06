شعبة الخضراوات والفواكه تطمئن المواطنين.. انخفاض الأسعار في هذا التوقيت

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار بعض الخضروات.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد”، أن كل المنتجات الزراعية تتأثر بشكل سلبي من الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الطماطم حاليا بـ 10 جنيهات، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار مع المواسم الجديدة.

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك ركود في السوق المصرية في كل حاجة،في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.



