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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو وصل 15 جنيهًا.. الموعد النهائي لانخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

صدى البلد

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  عن موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، قائلا إنها قد تشهد ارتفاعا جديدا لتصل إلي 15 جنيها،  ثم تشهد انفراجة فى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

 وأوضح حسين أبوصدام أن انتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد عن 7 ملايين طن وهو ما يكفي الاستهلاك محليا مع تصدير نحو 3%  فائض للخارج.
 

أسعار الطماطم 

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد"، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 الي 7 جنيهات ويباع في سوق الجملة بين 6 الي 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 الي 15 جنيه للكيلو حسب النوع ومكان البيع وجودة الثمار .
 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف ابوصدام أنه يتوقع جنون في أسعار الطماطم في الأيام القليلة القادمة بسبب تأثر انتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة انتاجها حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم الي التفاف اوراقها وتساقط ازهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج ،كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والامراض مما يساعد في قلة الإنتاج. ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب علي الطماطم لكثرة استهلاكنا منها في السلاطات والصلصات والمشروبات مع ارتفاع حرارة الجو فإن أسعارها ترتفع  خاصة إن انتاج العروة الخريفية التي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة أشهر .

يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.

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