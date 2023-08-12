أحمد موسى عن ارتفاع أسعار البصل: قبل كده مكناش لاقيين حاجة

علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، قائلا:" قبل كده مكناش لاقيين أي حاجة من الخضار ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البصل السنة اللي فاتت كان مرمي ومحدش كان بيشتريه وكان بتراب الفلوس ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خارج مصر أسعار البصل مرتفعة وبناء على ذلك مصر قامت بزيادة الصادرات من البصل لتوفير الدولار ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تصدير البصل للخارج يعود بالنفع على الدولة بتوفير العلمة الصعبة ويعود بالنفع على المزارع أيضا ".