عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كفاية وقفته في 3 يوليو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يحتاج إلى لقطة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى "لقطة" ، مضيفا:" كفاية وقفة الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013".

 

مبادرات ودعم لا يتوقف|كيف غير السيسي نظرة المجتمع للشباب في الجمهورية الجديدة؟

السيسي يوجه بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة

 

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   لا علاقة لأعداء الوطن بمصر وملهمش دعوة بينا خالص".

وتابع "اللي عمله الرئيس السيسي في يوم 3 يوليو 2013 كفاية عليه وبنقول له متشكرين وما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات تنموية إضافة لمصلحة المواطن المصري".

وأكمل "الرئيس السيسي عندما تولى الحكم طلب مساندة ودعم المصريين وأكد أن مصر تواجه تحديات كثيرة وتحمل الشعب المصري معه".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الشعب المصري نزل بصور الرئيس السيسي في يناير 2013 أيام حكم الإخوان "، مضيفا:" الطابور الخامس لا يمكن أن يتراجع عن محاولات هدم مصر ".

موسى أحمد موسى الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للشباب.. مسيرة الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام

أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ