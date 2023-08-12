كفاية وقفته في 3 يوليو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يحتاج إلى لقطة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى "لقطة" ، مضيفا:" كفاية وقفة الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013".

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا علاقة لأعداء الوطن بمصر وملهمش دعوة بينا خالص".

وتابع "اللي عمله الرئيس السيسي في يوم 3 يوليو 2013 كفاية عليه وبنقول له متشكرين وما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات تنموية إضافة لمصلحة المواطن المصري".

وأكمل "الرئيس السيسي عندما تولى الحكم طلب مساندة ودعم المصريين وأكد أن مصر تواجه تحديات كثيرة وتحمل الشعب المصري معه".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري نزل بصور الرئيس السيسي في يناير 2013 أيام حكم الإخوان "، مضيفا:" الطابور الخامس لا يمكن أن يتراجع عن محاولات هدم مصر ".