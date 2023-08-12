أمن غذائي.. أحمد موسى عن مشروع الصوب الزراعية: مفيش جنيه بيترمي في الأرض

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية يوفر احتياجات الشعب المصري من المحاصيل الزراعية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الصوب الزراعية تمكنا من زراعة الخضروات والفاكهة في أي وقت ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الصوب الزراعية توفر إنتاجية اعلى وتوفر مياه نحن في أمس الحاجة لها ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الفدان الواحد في الصوب الزراعية بـإنتاجية 4 أفدنة من الأراضي المكشوفة"، مضيفا:" الصوب الزراعية ليست مشروعات وهمية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مفيش جنيه بيترمي في الأرض ومصر تسعى لتوفير الأمن الغذائي ".