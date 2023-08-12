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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمن غذائي.. أحمد موسى عن مشروع الصوب الزراعية: مفيش جنيه بيترمي في الأرض

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية يوفر احتياجات الشعب المصري من المحاصيل الزراعية .

 

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الزراعة: مشروع الصوب نقلة نوعية على مستوى إنتاجية المحاصيل

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الصوب الزراعية تمكنا من  زراعة الخضروات والفاكهة في أي وقت ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الصوب الزراعية توفر إنتاجية اعلى وتوفر مياه نحن في أمس الحاجة لها ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   الفدان الواحد في الصوب الزراعية بـإنتاجية 4 أفدنة من الأراضي المكشوفة"، مضيفا:" الصوب الزراعية ليست مشروعات وهمية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"   مفيش جنيه بيترمي في الأرض ومصر تسعى لتوفير الأمن الغذائي ".

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