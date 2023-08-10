أحمد موسى عن أزمة السودان: ثلاجات المستشفيات غير قادرة على استقبال الجثث

أكد أحمد موسى أن نزوح الأشقاء السودانيين، لمصر وتشاد تعتبر معاناة ومأساة، لافتا إلى أن الأمن والأمان والاستقرار نعمة أنعم الله علينا بها.

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: من 15 أبريل حتى اليوم وصل نحو 350 ألف مهاجر سوداني لمصر سيرا على الأقدام، متمنيا السلامة للشعب السوداني بعد تحلل آلاف الجثث في شوارع البلاد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: ثلاجات المستشفيات السودانية أصبحت غير قادرة على استقبال الجثث، والبلاد غير قادرة على وباء جديد، منوها: الموقف أصعب صعبا والرؤية غير واضحة وهذا للأسف مصير أي بلد لديها سلاحين، فالسلاح يجب أن يكون في أيدي الجيش والشرطة.

وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلا: «كل التحية والفخر لجيشنا العظم والبطل القائد عبد الفتاح السيسي، ربنا نجانا بفضله وكرمه، ولو منزلناش في 30 يونيو مع إرادة الجيش كنا سنصبح مثل ما يحدث في السودان، والوصول لهذا المصير حرب أهلية».



