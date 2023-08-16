روسيا ترد على تصريحات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح ستيان جنسن مدير المكتب الخاص للأمين العام لـ حلف الناتو، بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة ووصفته بأنه "قصة مزيفة".

وكان ستيان جنسن، قال إن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو إذا تنازلت عن بعض أراضيها لـ روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، لراديو سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن هذه قصة مزيفة لها أهداف سياسية معينة.

كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، في وقت سابق، أن أي تسوية للنزاع تتطلب تأكيد أساسيات سيادة أوكرانيا بأن تكون في وضعها المحايد وخارج حلف شمال الأطلسي، وغير النووية.

وأضاف جالوزين: "من الضروري الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة، وضمان نزع السلاح ونزع السلاح في أوكرانيا ، وحقوق مواطنيها الناطقين بالروسية والأقليات القومية بما يتماشى مع القانون الدولي".

وعلى جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه من أجل انضمام أوكرانيا لـ حلف الناتو، فإن سلطات كييف ستحتاج إلى التخلي حتى عن كييف نفسها.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف شمال الأطلسي: يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول”.

وأضاف: “السؤال الوحيد هو أن جميع أراضيها محل نزاع كبير. وللانضمام للناتو، ستحتاج سلطات كييف إلى التخلي حتى عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة.. سيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفيف".