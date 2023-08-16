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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوكرانيا.. أقدم سفينة حبوب تغادر أوديسا منذ 2022

غادرت سفينة تجارية ميناء أوديسا الأوكراني  محملة بالبضائع، وذلك رغم المخاوف من احتمال استهداف روسيا للسفينة في البحر الأسود، وفق المزاعم الأوكرانية، بحسب شبكة بي بي سي.

بقيت سفينة جوزيف شولت، التي ترفع علم هونج كونج، في الميناء منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلنت كييف عن "ممر إنساني" في البحر الأسود بعد انهيار اتفاق الشهر الماضي سمح لها بتصدير الحبوب.

لكن موسكو لم تقل ما إذا كانت ستحترم الممر.

غادرت السفينة في الوقت الذي قالت فيه كييف إن الضربات الجوية الروسية دمرت منشآت تخزين الحبوب في ريني ، وهو ميناء نهري على نهر الدانوب ، على بعد حوالي 260 كيلومترا (160 ميلا) جنوب غرب أوديسا.

نشر المسؤولون الأوكرانيون صوراً تظهر مرافق تخزين مدمرة وأكوام من الحبوب المبعثرة في ريني، على الحدود الأوكرانية مع مولدوفا ورومانيا.

وقال مصدر بالقطاع لرويترز إن الميناء يواصل عملياته.

ولم تعلق روسيا على الهجوم الأخير.

انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق يضمن ممرًا آمنًا للصادرات عبر البحر الأسود ، وقالت إن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة متجهة نحو أوكرانيا.
 

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