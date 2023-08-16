تنسيق المرحلة الثانية 2023| بدائل لكليتي الإعلام والألسن.. وتفاصيل الالتحاق بأقسام "آداب حلوان"

تنسيق المرحلة الثانية 2023 :

نكشف بدائل لكليات القمة

آداب حلوان تكشف شروط الالتحاق بأقسام الكلية

عميدة آداب حلوان : نقبل حوالى 4000 طالب بالكلية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية عن بدائل لكليات الالسن و الاثار و الاعلام و التربية و غيرها من الكليات رغبة فى الالتحاق بها .

وقد كشفت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان أن من أهم بدائل كليات الإعلام و الألسن و الآثار “ كلية الآداب ” حيث تتميز بأقسامها المختلفة التي تساوي العديد من كليات القمة.

وقد كشفت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان لصدي البلد تفاصيل القبول و للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 2023 ، لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت عميد كلية الآداب لصدي البلد أن الكلية تضم 18 قسما تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

حيث تشمل الكلية أقسام " اللغة العربية ،اللغة الإنجليزية ، اللغة الفرنسية ،اللغة الألمانية ،اللغة الإيطالية ،اللغة الإسبانية ، اللغة الصينية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، علم النفس ، التاريخ ، الفلسفة ، الاجتماع ، المكتبات و المعلومات ، الآثار ، المسرح ، الإعلام.

وتابعت الدكتور مها حسني ان الكلية تقبل الطلاب بالشعبتين “ الادبي ، العلمي ” و يتم قبول حوالي ٤٠٠٠ الألف طالب بالكلية بنظامي “ الانتظام ، الانتساب ”.

وكشفت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أن التقدم لأقسامها يتم من خلال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد لطلاب الثانوية العامة ثم التقدم للتنسيق الداخلي لأقسام الكلية.

وتابعت الدكتور مها حسني عميد كلية الآداب بجامعة حلوان أن شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب تشمل الآتي :



قسم اللغة العربية:

يتطلب قسم اللغة العربية حصول الطالب على درجة (56 درجة = 70٪) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.



قسم اللغة الإنجليزية:

الحصول على (47 درجة) في اللغة الإنجليزية الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري .



قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة إنجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.



قسم اللغة الألمانية:

الحصول على درجة ( 30 درجة ) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.



قسم اللغة الإيطالية:

أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباری .



قسم اللغة الإسبانية :

أن يكون مجموع اللغات ( الأولى والثانية واللغة العربية ) 85% وتكون الأولوية للطلاب للأسبانية في المرحلة الثانوية و حصل علي 37 من درجة المادة ، وعند التساوى الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.



قسم اللغة الصينية:

المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية



قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة :

يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة



قسم علم النفس :

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة .



قسم الآثار والحضارة:

المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.



قسم علوم المسرح:

اجتياز المقابلة الشخصية الأفضلية للأعلى مجموعًا.

قسم الإعلام :

يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.



قسم التاريخ :

بدون شروط



قسم المكتبات والمعلومات:

حصول الطالب علي 60% في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الجغرافيا:

بدون شروط