نشرة المرأة والصحة..هاني الناظر يكشف عن نوع زيت طبيعي يعالج مشاكل البشرة.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين منشورا عن لحوم الواغيو

وقالت شيرين: “ أغلى لحوم في العالم أجمع ، أبقار يابانية بيتم تربيتها للحصول على أعلى وأجود وأطرى لحم في العالم، أبقار لها عدة سلالات منها قصيرة القرون ، عديمة القرون ، الواغيو البني والواغيو السوداء ، سعر النص كيلو لحم واغيو تجاوز 300 دولار”

يعد زيت البردقوش من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا منشورا جديدا عن نوع زيت يغنيكي عن كريمات النضارة