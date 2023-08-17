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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..هاني الناظر يكشف عن نوع زيت طبيعي يعالج مشاكل البشرة.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين منشورا عن لحوم الواغيو  

 وقالت شيرين: “ أغلى لحوم في العالم أجمع ، أبقار يابانية بيتم تربيتها للحصول على أعلى وأجود وأطرى لحم في العالم، أبقار لها عدة سلالات منها قصيرة القرون ، عديمة القرون ، الواغيو البني والواغيو السوداء ، سعر النص كيلو لحم واغيو تجاوز 300 دولار”

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

يعد زيت البردقوش  من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية

هاني الناظر يكشف عن نوع زيت طبيعي يعالج مشاكل البشرة

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا منشورا جديدا عن نوع زيت يغنيكي عن كريمات النضارة

 

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