هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية الإسباني، في كأس السوبر الأوروبي.
تشكيل مانشستر سيتي
وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي
خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين
خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة beIN Sports premium 1 HD.
ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم، البرتغالي برناردو سيلفا، والبلجيكي كيفن دي بروين للإصابة.