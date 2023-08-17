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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

الام المرارة
الام المرارة

تسبب حصوات المرارة آلام وشديدة وهى  من المشكلات الصحية الشائعة بين نساء أكثر من الرجال .. فما السبب في ذلك؟!

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ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك "يزيد الإستروجين من نسبة الكوليسترول ، ويبطئ البروجسترون تقلصات المرارة.

 يرتفع كلا الهرمونين بشكل خاص خلال فترات معينة من حياتك الإنجابية ، مثل الحيض والحمل وعندما تبدأ مستويات الهرمون في الانخفاض في سن اليأس ، يستخدم الكثير من الناس العلاج الهرموني (HT) لتحل محلها ، مما يرفعها مرة أخرى.

النساء والأشخاص الذين تم تحديدهم كإناث عند الولادة هم أكثر عرضة لاكتساب وفقدان دهون الجسم بشكل متكرر مما يجعلهم أكثر عرضة لحصوات المرارة. 

يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وتكون حصوات المرارة. 

تزيد الإصابة بالسمنة من هرمون الإستروجين، ومن ناحية أخرى فإن فقدان الوزن السريع له تأثير مماثل لزيادة الوزن و عندما تفقد الكثير من دهون الجسم دفعة واحدة ، فإنها ترسل حمولة كبيرة بشكل غير عادي من الكوليسترول إلى الكبد للمعالجة ، والتي تنتهي بالصفراء ومشاكل المرارة 
 

المرارة الإستروجين العلاج الهرموني حصوات المرارة هرمون الأستروجين زيادة نسبة الكوليسترول زيادة الوزن فقدان الوزن نسبة الكوليسترول

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