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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة | الكشف على 785 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بنقادة

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٧٨٥ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٨١ حالة أمراض باطنية، ١٩١ حالة امراض جلدية وتناسلية، و ١٦٥ حالة طب أطفال، و ٧٦ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٣٧ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٦٤ حالة.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن القافلة قدمت أيضاً خدمات توعية للمترددين عليها، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٩ مواطناً.

وأضاف تاوضروس، هذا إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.


 

قافلة طبية بقنا

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قنا مديرية الصحة قرية البحري قامولا القوافل الطبية وزارة الصحة حياة كريمة المبادرة الرئاسية مركز نقادة الزيادة السكانية المستشفيات

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