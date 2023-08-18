أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

علق أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك على الأخبار المتداولة فى الساعات القليلة الماضية بشأن موافقة الزمالك على بيع أحمد سيد زيزو جناح الفريق للشباب السعودى مقابل 10 ملايين دولار.

قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أقسم بالله ما جالى أى عرض مالى لزيزو بأى رقم مش بـ10 ملايين دولار زى ما بيقولوا.

أحمد مرتضي ينفي بيع زيزو للشباب السعودي

وأضاف أحمد مرتضى منصور أن العرض الذى جاء لنادى الزمالك من الشباب السعودي مجرد إبداء اهتمامهم بزيزو ونحن رفضنا فكرة بيعه ولا أعرف ما المطلوب مننا بعد ذلك.