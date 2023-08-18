الأرجنتين تجمد سعر الخام المحلي لكبح التضخم.. ما القصة؟

قال مصدران بقطاع النفط في الأرجنتين اليوم الجمعة، إن وزارة الاقتصاد الأرجنتينية ستجمد أسعار النفط الخام المحلية عند 56 دولارا للبرميل حتى نهاية أكتوبر بعد اتفاق مع الصناعة للمساعدة في خفض التضخم المكون من ثلاثة أرقام.

وجاء الاتفاق بعد اجتماعات أمس الخميس بين وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا ومسؤولين تنفيذيين من شركات نفطية مثل واي بي إف وفيزتا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

كما أعلنت الحكومة عن تجميد أسعار مضخات الوقود المحلية.

يحدد سقف السعر ، وسط تضخم محلي أوسع عند 113٪ ومستمر في الارتفاع ، سعر برميل النفط الخام المحلي إلى أقل من 63 دولارًا كما كان قبل ذلك بكثير وأقل بكثير من معيار خام برنت عند حوالي 85 دولارًا. لطالما سيطرت الأرجنتين على سعر النفط المحلي.

قال المصدران لرويترز يوم الجمعة إن الصناعة المحلية ، التي تنتج النفط والغاز إلى حد كبير من تشكيل فاكا مويرتا الصخري الأرجنتيني الضخم في جنوب باتاغونيا ، وافقت على سعر ثابت حتى 31 أكتوبر.

ولم ترد أمانة الطاقة الأرجنتينية على الفور على طلب للتعليق على تحديد أسعار النفط الخام.