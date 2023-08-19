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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكفتة في الفرن

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة فى الفرن

كفتة الحاتي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدم الشيف محمد كان ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكفتة في الفرن على طريقتى 

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المكونات لعمل الكفتة فى الفرن

جهزي المكونات الآتية
كيلو لحم مفروم.
بصلة كبيرة مفرومة، ويجب تصفيتها من الماء.
بقدونس مفروم.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
بهارات كفتة.
رشّة جوزة الطيب.
ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
ملعقة صغيرة نشأ 


طريقة عمل الكفتة فى الفرن

الكفتة في الفرن
امزجي جميع المكونات السابقة جيدًا.
ضعي المزيج في الثلّاجة لمدة ساعة ثم اخرجيه.
ابدئي في صنع أصابع الكفتة ورصيها على شبكة الفرن.
قومي بنثر ماء البصل على الكفتة من أعلى.
ادخلي الكفتة في الفرن الساخن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.
اخرجي الكفتة من الفرن بعد التأكد من نضجها.

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