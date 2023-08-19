نقص الكالسيوم في الدم.. العلامات والأسباب وطرق العلاج

نقص كالسيوم الدم (Hypocalcemia) هو حالة تتميز بانخفاض مستوى الكالسيوم في الدم أدنى من النطاق الطبيعي. قد يكون للنقص في مستوى الكالسيوم تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي والعضلي والهضمي. إليك بعض العلامات والأسباب وطرق العلاج لنقص كالسيوم الدم وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات نقص كالسيوم الدم

تشنجات العضلات .

خدر وتنميل في الأطراف وحول الفم.

ضعف العضلات والتعب.

اضطرابات القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

القلق والاكتئاب.

تقلبات المزاج والتهيج.



أسباب نقص كالسيوم الدم

نقص في امتصاص الكالسيوم في الأمعاء.

زيادة خروج الكالسيوم من الكلى.

تغير في وظيفة الغدة الدرقية.

نقص في إفراز هرمون الباراثورمون (Parathyroid hormone) الذي يساهم في تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم.

التهاب الغدة الدرقية (التهاب الدرقية).

مشاكل في الكلى.



طرق علاج نقص كالسيوم الدم

تناول مكملات الكالسيوم: يمكن أن يصف الطبيب مكملات الكالسيوم الفموية لزيادة مستوى الكالسيوم في الدم.

تعديل النظام الغذائي: يمكن أن يتضمن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والمأكولات البحرية والخضروات الورقية الداكنة.

العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب أدوية مثل فيتامين د وهرمون الباراثورمون لتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم.

علاج الحالة الأساسية: إذا كان نقص الكالسيوم الدم ناتجًا عن حالة أساسية مثل مشكلات في الغدة الدرقية أو الكلى، فقد يتطلب علاج الحالة الأساسية.

يجب التحدث إلى الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق وتشخيص الأسباب المحتملة لنقص كالسيوم الدم ووصف العلاج المناسب وفقًا لذلك.