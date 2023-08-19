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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استشاري يكشف حقيقة تسبب السكريات المضافة فى حصوات الكلى

استشارى يكشف حقيقة
استشارى يكشف حقيقة تسبب السكريات المضافة لحصوات الكلى

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري الكلى، لا يوجد صلة مباشرة بين تناول السكريات المضافة وحصوات الكلى، حصوات الكلى هي ترسبات صلبة تتكون في الكلى نتيجة لتراكم الأملاح والمعادن في البول، تشمل أسباب تكوين حصوات الكلى التركيب الجيني، وتوازن السوائل والأملاح في الجسم، والتاريخ الطبي للفرد، والعوامل البيئية.

و أوضح من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه على الرغم من أن تناول السكريات المضافة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، إلا أنه لا يوجد دليل مباشر على تأثيرها في تكوين حصوات الكلى.

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الوقاية من حصوات الكلى

للوقاية من حصوات الكلى، يُنصح باتباع نمط حياة صحي وتناول كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف تركيز الأملاح في البول. كما يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات مناسبة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح والأطعمة المصنعة التي قد تحتوي على مكونات مضافة.

إذا كانت لديك مشاكل متكررة في تكوين حصوات الكلى، يجب استشارة طبيبك لتقييم الحالة وتوجيهك بشأن التغذية المناسبة والوقاية اللازمة.

حصوات الكلى الكلى التركيب الجيني والأملاح العوامل البيئية امراض القلب الأطعمة المصنعة ​​​​​​​health

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