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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

رهف الشامي
رهف الشامي

رهف الشامي، تصدر اسم المدونة المصرية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها خلال حضور حفل زفاف البلوجر منة السني، ظهرت فيه باختلاف شديد واضح عن الصور التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية.

ويظهر في الفيديو المتداول، رهف الشامي وهي ترقص لثوان وترتدي فستان باللون البرتقالي وبدت بملامح مختلفة ووزن زائد.

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وان الاختلاف واضح عن الصور التي نشرتها عبر حساباتها وهي ترتدي نفس الفستان البرتقالي استعدادا لحضور حفل الزفاف، واستخدمت فيها برامج تعديل الصور.

وعلق المتابعون على الاختلاف بين الصور التي تنشرها وشكلها في الفيديو وهي ترقص، بأنها لجأت إلى تعديل الصور لتبدو أنحف وبملامح حادة وماكياج ترابي يختلف عن الماكياج الوردي الذي يظهر في الفيديو.

من هي رهف الشامي ؟

تم تداول قصة البلوجر رهف الشامي بشكل واسع، والتي تزوجت من زوج صديقتها المقربة. وردًا على ذلك، قامت البلوجر رهف وخطيبها بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بعنوان "الحقيقة كاملة".

في الفيديو، أكدت رهف أن التريند الذي انتشر كان زائفًا، وأنه قائم على ثلاث كلمات قالتها صديقتها وهي "خطفت جوزي"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي شيء يمنعها من الزواج في الوقت الحالي، وأنه لا يمكن اختطاف الرجال، وأن الطلاق حلال ومسموح به في الدين. وأكدت رهف أنها لم ترتكب أي جريمة، وأنها لم تجبر نفسها على العيش في تجربة سابقة.

وأوضح خطيب رهف أنهما يتعارفان منذ عشر سنوات، حيث تجمعهما صداقة جامعية، ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتمت خطبتهما، ولكنهما انفصلا بعد فترة من ذلك. وأشار إلى أن رهف تزوجت شخصًا آخر، في حين تمت خطبته في تلك الفترة أيضًا.

التواصل الاجتماعي حفل الزفاف رهف الشامي منة السني

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