الزراعة عن صوب قاعدة محمد نجيب: نتوقع تصدير 7 ملايين طن خضراوات.. ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

حل الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ضيفا على برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، متحدثا عن المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ونرصد أبرز تصريحاته في التقرير التالي:

الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الصحراء الغربية ستشهد ضخ 10 ملايين طن من المياه في النهر الصناعي الأطول في العالم.



الزراعة: يجب الاتجاه إلى الذرة الصفراء لحل أزمة أسعار اللحوم

كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.



خطيرة.. الزراعة تكشف تداعيات التغيرات المناخية على الفاكهة

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية قضية جعلت الدول المتقدمة تقف عاجزة أمامها.



«الزراعة» عن صوب قاعدة محمد نجيب: نتوقع تصدير 7 ملايين طن خضراوات

رد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، بشأن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب.



الزراعة : تغطية مساحات أراضي القمح بـ تقاوي معتمدة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهدها مصر على مدار تاريخها.



بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية أضافت 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية، وتستهدف استصلاح 2 مليون آخرين.