الجامعة المصرية اليابانية تتصدر جامعات مصرية وإفريقية بمعيار عدد الاستشهادات البحثية

أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنوجيا الدكتور عمرو عدلي عن تحقيق الجامعة إنجازا أكاديميا جديدا بدخولها لأول مرة تصنيف QS World University Rankings 2027، أحد أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، حيث جاءت في الفئة (801-850) عالميًا، واحتلت المركز الرابع محليًا بالمشاركة مع جامعة الإسكندرية، والمركز الحادي عشر على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عمرو عدلي أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية والبحثية المتنامية للجامعة المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن الجامعة تصدرت جميع الجامعات المصرية والإفريقية في معيار عدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، وهو أحد أهم مؤشرات قياس جودة وتأثير الإنتاج العلمي والبحثي للجامعات على المستوى الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أن ظهور الجامعة لأول مرة في هذا التصنيف العالمي جاء بعد استكمال متطلبات التقدم للتصنيف، التي تضمنت تخريج الحد الأدنى من دفعات مرحلة البكالوريوس، حيث بدأت الجامعة في قبول طلاب مرحلة البكالوريوس اعتبارا من عام 2017، وهو ما أتاح لها خلال العامين الماضيين استيفاء الشروط اللازمة للمشاركة في التصنيف.

وقال الدكتور عمرو عدلي: نفتخر بهذا الإنجاز الذي يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والاستثمار في البحث العلمي والتميز الأكاديمي، ويؤكد نجاح نموذج الشراكة المصرية اليابانية في بناء مؤسسة تعليمية وبحثية قادرة على المنافسة عالميا.

وأضاف أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أمناء الجامعة، والتعاون الوثيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، إلى جانب الجهود المتميزة لأعضاء هيئة التدريس المصريين الذين يُعدون من أبرز علماء الوطن، والشركاء البحثيين من العلماء اليابانيين، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به الباحثون الشباب والجهاز الإداري بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تواصل العمل على تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.