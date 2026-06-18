قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
سهم طلعت مصطفى بـ 185 جنيها؟.. اعرف سبب رفع سي أي كابيتال تقديراتها للمجموعة
وول ستريت جورنال: تباين أهداف ترامب ونتنياهو تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجامعة المصرية اليابانية تتصدر جامعات مصرية وإفريقية بمعيار عدد الاستشهادات البحثية

الدكتور عمرو عدلي
الدكتور عمرو عدلي
أ ش أ

أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنوجيا الدكتور عمرو عدلي عن تحقيق الجامعة إنجازا أكاديميا جديدا بدخولها لأول مرة تصنيف QS World University Rankings 2027، أحد أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، حيث جاءت في الفئة (801-850) عالميًا، واحتلت المركز الرابع محليًا بالمشاركة مع جامعة الإسكندرية، والمركز الحادي عشر على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور عمرو عدلي أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية والبحثية المتنامية للجامعة المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن الجامعة تصدرت جميع الجامعات المصرية والإفريقية في معيار عدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، وهو أحد أهم مؤشرات قياس جودة وتأثير الإنتاج العلمي والبحثي للجامعات على المستوى الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أن ظهور الجامعة لأول مرة في هذا التصنيف العالمي جاء بعد استكمال متطلبات التقدم للتصنيف، التي تضمنت تخريج الحد الأدنى من دفعات مرحلة البكالوريوس، حيث بدأت الجامعة في قبول طلاب مرحلة البكالوريوس اعتبارا من عام 2017، وهو ما أتاح لها خلال العامين الماضيين استيفاء الشروط اللازمة للمشاركة في التصنيف.

وقال الدكتور عمرو عدلي: نفتخر بهذا الإنجاز الذي يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والاستثمار في البحث العلمي والتميز الأكاديمي، ويؤكد نجاح نموذج الشراكة المصرية اليابانية في بناء مؤسسة تعليمية وبحثية قادرة على المنافسة عالميا.

وأضاف أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أمناء الجامعة، والتعاون الوثيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، إلى جانب الجهود المتميزة لأعضاء هيئة التدريس المصريين الذين يُعدون من أبرز علماء الوطن، والشركاء البحثيين من العلماء اليابانيين، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به الباحثون الشباب والجهاز الإداري بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تواصل العمل على تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنوجيا الدكتور عمرو عدلي الجامعات المصرية والإفريقية الشراكة المصرية اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

ترشيحاتنا

المتهم

خطفه وجرى.. القبض على لص سرق هاتف طالبة بالمطرية

المنشور

الست ماتت.. القبض على سيدة صدمت أخرى بسياراتها بالمعادى

أرشيفية

ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد