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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الزراعة» عن صوب قاعدة محمد نجيب: نتوقع تصدير 7 ملايين طن خضراوات

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

رد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، بشأن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب. 

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى مصطفى بكري، أن صوب الزراعية دخلت مصر في فترة الثمانينيات، وتم التوسع فيها عقب عام 2016؛ لتوفير الخضراوات والفواكه طوال العام، دون حدوث فجوة.

 الخضراوات والفواكه

وأضاف أن الدولة أنشأت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية؛ لكي تغطي الفجوة الغذائية من الخضراوات والفواكه في السوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تصدير 7 ملايين طن من الخضراوات الموسم المقبل.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشائعات التي تم نشرها مؤخرا على السوشيال ميديا حول الصوب الزراعية، وهؤلاء الأشخاص غير الوطنيين، وأعداء الوطن، مؤكدًا أن الصوب الزراعية مشروع قومي.

الإعلامي مصطفى بكري أعداء الوطن الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة السوشيال ميديا الفجوة الغذائية

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