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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

محمد فهيم
محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الصحراء الغربية ستشهد ضخ 10 ملايين طن من المياه في النهر الصناعي الأطول في العالم.

وأضاف فهيم خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، مصر لديها اكتفاء ذاتيا 85% من الثروة السمكية، ومصر أصبحت الأولى إفريقيا في إنتاج البلطي.

تنقية الألبان

وبشأن تطوير مراكز الألبان، علق مستشار وزير الزراعة قائلا: فكرة المراكز تقوم على تنقية الألبان من الشوائب، وقطاع الألبان أصبح يسير على طريق التنمية".

وحول منظومة الأسمدة الجديدة، أضاف: هذه المنظومة توفر السماد للمزارعين بشكل إلكتروني محكم، تمنع الفساد والشكاوى من عدم وصول السماد للمزارعين في السابق.

 

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