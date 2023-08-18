الزراعة: يجب الاتجاه إلى الذرة الصفراء لحل أزمة أسعار اللحوم

كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، رغم المجهودات الكبيرة التى تمت خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الأعلاف معضلة، لافتا إلى ضرورة الاتجاه زراعة المحاصيل التى توفر الأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.

مساحة الذرة الصفراء

وتابع مستشار وزير الزراعة أن مساحة الذرة الصفراء والبيضاء زادت إلى مليون فدان هذا العام، مما ساهم فى خفض أسعارها وبالتالي عادت بالإيجاب على أسعار اللحوم".

وأضاف مستشار وزير الزراعة، الأعلاف معضلة لأن الدولة مازالت تستورد كميات كبيرة منها.