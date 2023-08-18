خطيرة.. الزراعة تكشف تداعيات التغيرات المناخية على الفاكهة

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية قضية جعلت الدول المتقدمة تقف عاجزة أمامها.

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيرات المناخية خرجت عن توقعات كبار بلدان العالم في البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والاقتصادات الزراعية المتعلقة بالمناخ.

قضية وجودية

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلق مرارا وتكرارا خلال المؤتمرات، على أن التغيرات المناخية أصبحت قضية وجودية ليست سهلة، معلنا أن الدولة لها إجراءات استباقية في مجابهة التغير المناخية لتأمين ملف الأمن الغذائي باعتباره أمنا قوميا كبيرا.

وأشار فهيم إلى أنه لولا توسعات الدولة في الرقعة الزراعية والمشروعات القومية في النقل والكهرباء والمياه؛ لكانت مصر تعرضت لما تتعرض لها الدول من سيول وفيضانات.

وقال إننا تأثرنا بالتغيرات المناخية “الصامت فقط”، مستشهدا بسقوط الثمار قبل موعدها، مثلما حدث في فاكهة المانجو بالإسماعيلية.