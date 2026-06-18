اتحاد المهندسين العرب يقر إنشاء لجنة فلسطين ويبحث تفعيل اللجان المتخصصة

أقر اتحاد المهندسين العرب، برئاسة المهندس طارق النبراوي، إنشاء لجنة فلسطين ومقرها داخل الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية وأعضاء المكتبين الدائم والتنفيذي، الذي عُقد بحضور الدكتور عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية، في مقدمتها تشكيل لجان الاتحاد ومتابعة أنشطتها، بما يسهم في تعزيز دورها وتطوير العمل الهندسي العربي المشترك.

وأكد المشاركون أن إنشاء لجنة فلسطين يأتي دعمًا للقضية الفلسطينية وتعزيزًا لمشاركة المهندسين الفلسطينيين في أنشطة ومؤسسات الاتحاد.

دعم المهندسين الفلسطينيين

كما استعرض الاجتماع برامج عمل اللجان والهيئات الهندسية المتخصصة خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابات والهيئات الهندسية العربية بما يخدم قضايا التنمية والتكامل المهني في الدول العربية.

وشدد الحضور على أن انعقاد الاجتماع بكامل تشكيله يعكس وحدة الصف والتضامن العربي، ويؤكد حرص الهيئات الهندسية العربية على مواصلة العمل المشترك رغم التحديات الراهنة.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس اتحاد المهندسين العرب، باعتبارها محطة مهمة تؤكد استمرارية دور الاتحاد في خدمة المهندسين العرب وتعزيز التعاون بين الهيئات الهندسية.

وأكد المهندس طارق النبراوي أهمية تفعيل دور لجان الاتحاد وتكثيف أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة الاتحاد كمنصة للعمل الهندسي العربي المشترك ويواكب المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة.