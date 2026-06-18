85 فرصة عمل بالإسماعيلية.. رابط للتقديم

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بالإسماعيلية وشركة "راند بي لصناعة الملابس الجاهزة"، عن توافر 85 فرصة عمل جديدة،من بينها 10 فرص لذوي الهمم، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومحمية في القطاع الخاص، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة بمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية لشغل عدد من المهن، تشمل: عامل حياكة بخبرة سنة، وعامل مكواه بخبرة سنة، وعمال مساعدة، وعمال خدمات، وعمال تعبئة.... وأضافت الوزارة أن المديرية والشركة حددتا حزمة من المزايا للمقبولين، تتضمن توفير وسيلة مواصلات مجانية ذهاباً وإياباً يومياً، إلى جانب راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت....وأشارت الوزارة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد للذكور، وبرنت تأميني..وأتاحت الوزارة والشركة أكثر من وسيلة للتقديم تسهيلاً على الراغبين، حيث يمكن التقديم ورقياً بمقر ديوان مديرية العمل بالإسماعيلية (إدارة التشغيل)، أو بمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة، كما يمكن التقديم إلكترونياً من خلال استيفاء البيانات عبر الرابط التالي: https://forms.gle/SWyB284DaMuXDQpX8. ....وللاستفسار والتواصل، يرجى الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالشركة: 01283495747.