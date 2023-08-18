الزراعة : تغطية مساحات أراضي القمح بـ تقاوي معتمدة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهدها مصر على مدار تاريخها.

وأضاف فهيم خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه تم استصلاح نحو مليون فدان منذ 2014، وتستهدف الدولة استصلاح 2 مليون أخرى.

تقاوي معتمدة

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن هناك العديد من المواطنين لا يدركون ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على تغطية المساحة المنزرعة من القمح من تقاوي معتمدة.

وتابع:إن مصر تولي اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية لما لها من تأثير على الزراعة، وقامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمة، ونفذت العديد من المشروعات القومية للتصدي للآثار الجانبية التي تؤثر على الأمن الغذائي في مصر.