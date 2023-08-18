بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية أضافت 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية، وتستهدف استصلاح 2 مليون آخرين.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه وفقا لدستور 2014 في الدولة ملتزمة بالزراعات التعاقدية، ويتم شراء المحاصيل وفقا للسعر العادل فى البورصة.

شحن الأسمدة

وتابع مصطفى بكري الرقابة التلقائية في منظومة شحن الأسمدة أغلقت المنافذ أمام أوجه الفساد؛ لأن الأسمدة قضية مهمة للفلاح، والدولة تحاول زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية وإلا فكان الوضع سيئا.

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري قائلا: مصر رقم واحد على مستوى العالم فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي، ورقم 5 على مستوى العالم في موسم القمح الشتوي، من خلال الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الدولة، وهناك توازن بين أسعار القمح المحلي والمستورد.