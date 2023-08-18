هل تتخذ الدولة إجراءات عامة للوقاية من متحور EG.5؟.. مسؤول يجيب

تحدث الدكتور حسام حسنى رئيس لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن متحور EG.5 أو إيريس، المتحور من فيروس أوميكرون ونسبة خطورته.

وأوضح حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أعراض المتحور الجديد هى ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالتهاب فى الحلق، إصابة المريض بسيلان فى الأنف والسعال، آلام فى الجسم والعضلات، الإسهال والشعور بالتعب وضيق فى التنفس.

وتابع رئيس لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن متحور EG.5 أو إيريس بدأ الظهور فى فبراير الماضى، وبدأ الانتشار بصورة كبيرة فى يوليو، ونسبة الإصابة به مقارنة بباقى المتحورات من 17% لـ 30 %.

51 دولة

وأكد لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن متحور EG.5 أو إيريس انتشر في 51 دولة حول العالم أسرع فى الانتشار من متحور أوميكرون، ولكن أعراض الإصابة به أبسط من أوميكرون.

وأضاف لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى إجراءات عامة، وانما يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات خاصة للوقاية من متحور EG.5.