عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم من فايزر بشأن فعالية لقاح كورونا ضد المتحور إيريس

أرشيفية
أرشيفية

أكدت شركة فايزر الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن لقاحها الذي عملت على تطويره وإدخال تعديلات عليه ضد فيروس كورونا، والذي تُجرٍى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور إيريس خلال دراسة أجريت على الفئران.

وقامت فايزر، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس اللتين تعملان أيضا في صناعة لقاحات كورونا بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5. والمتحور إي.جي.5، الذي يطلق عليه البعض إيريس، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5.

وعلاوة على ذلك فهو سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا. ويُنسب للمتحور إي.جي.5 أكثر من 17 % من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

شركة فايزر تخسر 144 مليار دولار من قيمتها بسبب لقاحات كوفيد 19

وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 % عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو.

لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 % من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

واكُتشف إي.جي.5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى. وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

آيريس المتحور الجديد ايريس المتحور إيريس كورونا لقاح كورونا فايزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

موضوعات متعلقة

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

شركة فايزر تخسر 144 مليار دولار من قيمتها بسبب لقاحات كوفيد 19

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور: أوسوريو وافق على تأجيل دعم الزمالك بصفقات جديدة

إعلان مهم من فايزر بشأن فعالية لقاح كورونا ضد المتحور إيريس

علماء الفلك يكتشفون شيئا مبهرا في الفضاء

بشرى سارة من بركات بشأن رحيل تاو عن الأهلي وصدمة لجماهير الزمالك

أحمد مرتضى منصور يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن فتوح

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأجيل أم عودة الكمامة بالمدارس .. طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ