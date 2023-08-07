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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فايزر تنهار إلى الهاوية بشكل غير مسبوق.. لهذا السبب

صدى البلد

خسرت شركة فايزر 88 مليار دولار من الحصة السوقية و144 مليار دولار من قيمتها منذ ذروتها في السوق في عام واحد فقط حيث تعاني شركة الأدوية من مخلفات كبيرة من نجاح لقاح كوفيد الخاص بها.


 

تمتع عملاق الأدوية بمبيعات قياسية بقيمة 100 مليار دولار في العام الماضي، مدعوما بلقاح كوفيد والدواء.

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ولكن بعد أن أصبحت أول شركة أدوية تكسر حاجز المليار دولار، انخفض أدائها لـ الهاوية هذا العام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

كان دور الشركة في التخفيف من أسوأ ما في الوباء يعني أنها أصبحت ضحية لنجاحها، حيث يتضاءل الطلب على منتجات كوفيد إلىجانب الحالات الخطيرة للفيروس.


 

انخفضت الأسهم بنسبة 31 في المائة هذا العام حتى الآن، بخسارة تزيد عن 88 مليار دولار من القيمة السوقية.


 

انخفض تقييم فايزر بمقدار 144 مليار دولار منذ ذروتها لعام 2021.


 

هذه الدورة ليست غير عادية بالنسبة لعمالقة الأدوية، الذين غالبا ما يعانون من القمم والأحواض عند انتهاء صلاحية براءات اختراعأدويتهم.


 

تحملت شركة فايزر نفسها انخفاضات مبيعات مماثلة في الماضي للفياجرا وعقارها المضاد للكوليسترول ليبيتور.


 

لكن محنتها الحالية تفاقمت بسبب قرارها بالتنحيف وتصبح مخزونا للنمو، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.


 

خفضت شركة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الشركات الأبطأ نموا التي وفرت تدفقا نقديا ثابتا قبل الوباء، وبدلا من ذلك راهنت علىأدوية الوصفات الطبية ذات النمو الأعلى ولكن الأكثر تقلبا.


 

لقد آتت ثمارها بشكل رائع خلال الوباء حيث باعت

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 شركة فايزر مليارات لقاحات COVID-19 التي طورتها إلى جانب BioNTech الألمانية.


 

وصلت أسهم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 61 دولارا في ديسمبر 2021 في ذروة متغير أوميكرون.


 

لكنها تحطمت منذ ذلك الحين على الأرض، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن حوالي 35 دولارا.


 

في وقت سابق من هذا العام، قالت فايزر إنها تتوقع أن يحقق لقاح كوفيد 13.5 مليار دولار من المبيعات في عام 2023، بانخفاض بنحوالثلثين عن العام الماضي.


 

وفي الوقت نفسه، قالت إنه من المتوقع أن يحقق دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات كوفيد-19 حوالي 8 مليارات دولار من المبيعات هذاالعام، بانخفاض 58 في المائة عن العام الماضي.


 

المبيعات أقل لأن الحكومات اشترت عقودا أقل وتتحرك الولايات المتحدة نحو سوق تجاري للأدوية المضادة لفيروس كورونا.

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