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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العلماء يتوصلون لـ اكتشاف صادم على سطح القمر

صدى البلد

اكتشف العلماء نقطة حرارة هائلة على الجانب المظلم من القمر ، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على أبحاث القمر.

يُعتقد أن الكتلة غير المعتادة للحرارة تأتي من رواسب كبيرة من الجرانيت مدفونة تحت سطح القمر، والتي تكونت من بركان مشابه لتلك الموجودة على الأرض.

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تمتد نقطة الحرارة الإجمالية 31 ميلاً ودرجة حرارة 10 درجات مئوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


 

يعتبر هذا الجو حارًا جدًا بالنسبة للقمر حيث يمكن أن ينخفض الزئبق إلى أدنى مستوياته تقشعر لها الأبدان عند -183 درجة مئوية فيالليل.


 

يتشكل الجرانيت عادة على الأرض بعد ثوران بركاني وعندما تبرد الصهارة في الصخور، من النادر جدًا العثور على الجرانيت على الكواكبالأخرى وهو سبب للإثارة.


 

يشتهر القمر بحقوله من الحمم البركانية والانفجارات البركانية ، ولكنه لا يحتوي أبدًا على بركان شبيه بالأرض.


 

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تم اكتشاف النشاط البركاني الشبيه بالأرض تحت فوهات كومبتون وبيلكوفيتش على الجانب البعيد من القمر.


 

أوضح الدكتور مات سيجلر ، الباحث الرئيسي المشارك في معهد علوم الكواكب: "ما وجدناه هو أن أحد هذه البراكين المشتبه بها ، والمعروفباسم كومبتون بيلكوفيتش ، كان يتوهج تمامًا عند أطوال موجات الميكروويف."


 

كشف الاكتشاف غير المتوقع عن عملية بركانية لم تكن معروفة من قبل على القمر، مصدر الحرارة أسفل كومبتون بيلكوفيتش ليس منالصهارة ، كما يتوقع المرء ، ولكن العناصر المشعة عالقة في الصخور.


 

تُظهر البيانات المكتشفة سطحًا غنيًا بالسيليكون ، يبلغ عرضه 20 (12 ميلًا) كيلومترًا ، ويُعتقد أنه كالديرا لبركان قديم.


 

هذا البركان القديم هو الأكثر تشابهًا مع البراكين الأرضية التي تم العثور عليها حتى الآن.


 

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