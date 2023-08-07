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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقصر سكان العالم يعيشون في هذه الجزيرة.. تفاصيل

صدى البلد

يعيش أقصر الناس قامة في العالم في جزيرة تيمور الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تبلغ مساحتها 11883 ميلاً مربعاً، فقد يبلغ متوسط ​​طول الرجل التيموري 159 سم  فقط ، بينما يبلغ متوسط ​​طول المرأة 151 سم.

 

تم إدراج العديد من البلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا في القائمة ، بما في ذلك لاوس والفلبين ، والتي يعتقد الخبراء أن سببها هو أن أسلافهم تكيفوا مع مكانة أصغر لتحمل الحرارة الشديدة، ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

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لم تحتل الولايات المتحدة مرتبة بين 25 دولة بها أقصر عدد من الناس، فقد يبلغ متوسط  طول ​​الرجل 175 سم ، بينما يبلغ طول النساء حوالي 162سم، وكذلك لم تكن المملكة المتحدة أيضًا المراكز الخمسة والعشرين الأولى، فالرجال هناك يقيسون متوسط ​​167سم ، بينما يبلغ طول النساء 165 سم.

 

تم تجميع البيانات من قبل Insider ، والتي جمعت المعلومات من NCD Risk Factor Collaboration ، وهي قاعدة بيانات طبية مرتبطة بـ Imperial College London. يفصل بين متوسط ​​أطوال الرجال والنساء لكل بلد. 

ثم أخذ Insider متوسط ​​هذين الرقمين لكل بلد.

يقدر العلماء أن حوالي 80 في المائة من ارتفاع الفرد يتم تحديده من خلال الاختلافات الموروثة في تسلسل الحمض النووي.

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في عام 2010 ، حدد فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد مئات الطفرات التي تمثل حوالي 10 بالمائة من الفرق الموروث في الطول بين الناس.

وجدوا المئات من المتغيرات المرتبطة بالطول في 180 بقعة مختلفة على الأقل في الجينوم البشري، وتتجمع هذه الطفرات باستمرار حول الجينات من ستة مسارات بيولوجية مختلفة على الأقل، العديد منها قريب من تلك المعروفة بالفعل بأنها متورطة في متلازمات نمو الهيكل العظمي.

يشير آخرون إلى وجود منظمات نمو جينية غير معترف بها سابقًا - مما يفتح إمكانيات جديدة للدراسات البيولوجية عن الطول.

وتوضح دراسة عام 2010 سبب كون أولئك الذين يعيشون في تيمور الشرقية هم الأقصر في العالم، وتيمور الشرقية وهي جزيرة صغيرة مفصولة إلى جزأين ، تتقاسمها العاصمة الإندونيسية كوبانغ.

في الوقت نفسه، احتل البرتغاليون الجزء الشرقي من هذه الجزيرة ، لكن المنطقة الجنوبية الشرقية هي موطن لأقصر عدد من الناس في العالم.

في عام 1896 ، لم يتجاوز ارتفاع السكان الأصليين خمسة أقدامومع ذلك ، انتقل المستوطنون من البرتغال وإندونيسيا خلال القرن العشرين ، مما أدى إلى تغيير في مظهر السكان الأصليين.

لكن في السبعينيات ، نما التيموريون إلى خمسة أقدام وثلاث بوصات في المتوسط ​​، لكنهم شهدوا بعد ذلك انخفاضًا إلى خمسة أقدام أو أقل بسبب الحرب الأهلية التي أثرت على تطورهم.

هذا لأن الناس لم يعودوا يتنقلون في جميع أنحاء الجزيرة ويتزاوجون مع أعراق مختلفة، ومن المثير للاهتمام أن المجموعة الثانية من أقصر الأشخاص تعيش أيضًا في جنوب شرق آسيا - لاوس، وتشتهر هذه الدولة بتلالها المنحدرة والمعابد البوذية والمعالم المذهلة.

يبلغ متوسط ​​طول الرجل في لاوس خمسة أقدام و 3.19 بوصات ، ويبلغ متوسط ​​طول المرأة أربعة أقدام و 11.55 بوصة.

وجاءت الفلبين ، وهي دولة تقع أيضًا في جنوب شرق آسيا ، في القائمة ، واحتلت المرتبة الخامسة، وفي الوقت نفسه ، تعد هولندا أطول دولة في العالم. يبلغ متوسط ​​طول الرجال182 سم ، ويبلغ طول النساء 168 سم

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