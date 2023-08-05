لأول مرة.. الأمهات الجدد يودعن اكتئاب ما بعد الولادة بعد هذا القرار

وافقت إدارة الغذاء والدواء على أول حبوب على الإطلاق لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة (PPD) الذي تعاني منه حوالي واحدة من كل سبع أمهات جدد.

يعتبر زورانولون Zuranolone ، وهو مضاد للاكتئاب ، عبارة عن حبة تؤخذ مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين، وسيباع تحت الاسم التجاري Zurzuvae

أظهرت التجارب السريرية أنه يحسن أعراض الأمهات الجدد اللائي يعانين من اكتئاب حاد بعد إنجاب طفل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



يمكن أن تكون أعراض اكتئاب ما بعد الولادة منهكة وتتراوح من اليأس العميق والبكاء المتكرر إلى أفكار إيذاء الطفل ، وعدم الشعور بالارتباط بالطفل ، أو الشعور كما لو كان شخصًا آخر.

في بيان تم إصداره يوم الجمعة ، وصفت إدارة الغذاء والدواء زورانولون بأنه " أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة لدى البالغين ''.

وأضافت: "حتى الآن ، كان علاج PPD متاحًا فقط كحقنة وريدية يعطى من قبل مقدم الرعاية الصحية في بعض مرافق الرعاية الصحية".

ثبت أن حبوب منع الحمل ، المصممة خصيصًا لـ PPD ، تعمل بشكل أسرع من مضادات الاكتئاب الأخرى ، وهي مصممة لتؤخذ فقط خلال فترة قصيرة مدتها أسبوعان.

أظهرت التجارب على حبوب منع الحمل أن آثارها الجانبية كانت أقل حدة من مضادات الاكتئاب الأخرى المستخدمة حاليًا ، مما قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ للوعي أو زيادة الوزن.

تم تطويره من قبل شركات الأدوية Biogen و Sage Therapeutics. ولم يتم الإعلان عن سعر حبوب منع الحمل الجديدة.

قالت تيفاني فارتشيون ، رئيسة قسم الطب النفسي في مركز تقييم وبحوث الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء ، إن PPD:" حالة خطيرة ومهددة للحياة ، حيث تشعر النساء بالحزن والشعور بالذنب وانعدام القيمة، وفي الحالات الشديدة يواجهن أفكار بـ إيذاء أنفسهن أو إيذاء الطفل".