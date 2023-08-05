أسماك القرش تصبح أكثر غضبًا على مستوى العالم.. ما السبب؟

أصبحت أسماك القرش أكثر غضبًا عن ذي قبل بعد أن وصلت محيطات العالم إلى أعلى درجة حرارة مسجلة لسطحها.

فقد كشفت خدمة الطقس التابعة للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس ، أمس ، أن درجات حرارة سطح البحر وصلت في المتوسط ​​إلى 20.96 درجة مئوية، متجاوزة أعلى رقم سابق تم تسجيله في عام 2016 وهو 20.95 درجة مئوية.

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة البحار في حدوث مشكلات للأسماك والشعاب المرجانية ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.

فمع ارتفاع درجة حرارة المحيطات ، قد تضطر الأسماك مثل سمك القد إلى التحرك شمالًا للوصول إلى البحار الأكثر برودة التي يفضلونها، ويمكن أن تصبح الحيوانات المفترسة مثل أسماك القرش عدوانية لأنها تتعرض للارتباك في الظروف الأكثر حرارة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال الدكتور سايمون بوكسال من جامعة ساوثهامبتون لصحيفة التلجراف:"إن أسماك القرش الغاضبة لن تفاجئني على الإطلاق، فأسماك القرش شديدة القلق بشأن درجة الحرارة وبالتالي متوقع غضبها"، وقال متحدث باسم كوبرنيكوس أمس: "تسجل المحيطات أعلى حرارة مسجلة على الإطلاق".

يعود سبب ارتفاع درجات الحرارة القياسية جزئيًا إلى ظاهرة النينو المناخية، وهي الاحترار غير المعتاد للمياه السطحية في شرق المحيط الهادئ كما حدث عام 2016 أيضًا حيث شهدت ظاهرة النينيو.

لكن من المرجح أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف الدكتور بورغيس: “كلما زاد حرقنا للوقود الأحفوري ، زادت الحرارة الزائدة في المحيطات”.

قالت الدكتورة كاتي لونغو ، من مجلس الإشراف البحري:" قد يعني ذلك انخفاض أعداد الأسماك مثل سمك القد، ويتغذى سمك القد على مخلوقات صغيرة تشبه الجمبري تسمى مجدافيات الأرجل ، ويمكن أن تعني درجة الحرارة المتغيرة أن مجدافيات الأرجل تتكاثر في الوقت الخطأ لتتغذى عليها يرقات سمك القد".