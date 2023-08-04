عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكشف عن وجه أول امرأة سارت على الأرض.. تعرف على شكلها|صور

صدى البلد

كشف العلماء عن وجه ما قد يكون أقدم إنسان يسير على الأرض وهو يعود لـ امرأة عاشت قبل 45000 عام.

قام فريق دولي من الأكاديميين من البرازيل وأستراليا وإيطاليا بإضفاء الحيوية على ملامحها المظلمة باستخدام نموذج رقمي لجمجمتها المكسورة.

البقايا المتحجرة التي تم العثور عليها في تشيكيا منذ أكثر من 70 عامًا ليست سوى جزء من الجمجمة ، حيث يعتقد الباحثون أن حيوانًا قد التهمها بعد الموت، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

خارج السيطرة.. النيران تأكل الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

txt

فيلم باربي يتسبب في الانفصال بين شابة وحبيبها.. ما القصة؟

على الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى الجمجمة القديمة ، إلا أنهم استخدموا القياسات والصور المرجعية المسجلة بالفعل ، والتي استخدمها الباحثون سابقًا لإعادة إنشاء وجه توت عنخ آمون هذا العام.

كانت المرأة ، التي يطلق عليها اسم Zlatý kůň ، أو الحصان الذهبي ، من بين أوائل البشر العاقل الذين عاشوا في أوراسيا بعد أن هاجر نوعنا من إفريقيا، وكان جينومها يحمل حوالي ثلاثة بالمائة من أصل إنسان نياندرتال.

تعتبر Zlatý kůň إنسانًا حديثًا ، حيث كان لهذه المجموعة أدمغة كبيرة جدًا مقارنة بالبشر الأوائل الذين نشأوا من أسلاف تشبه القرود.

تُعرف عملية استخدام الصور والقياسات المسجلة بتقريب الوجه، والذي يستخدم في دراسات الطب الشرعي، كما إنه تنبؤ لوجه من جمجمة دون معرفة مسبقة بمظهر الوجه الفعلي للمتوفى قبل وفاته.

قال المؤلف المشارك للدراسة "سيسرو موريس"، خبير الرسومات البرازيلي ، لـ Live Science أنه وفريقه استخدموا البيانات الإحصائية المسجلة في 2018 من قبل الباحثين الذين قاموا بإنشاء إعادة بناء الجمجمة للأغراض التعليمية.

txt

مشاجرة عنيفة بين راكبة ومضيف طيران تنتهي بهبوط اضطراري .. ماذا حدث؟

txt

الصين ترعب أمريكا بـ مختبر لـ الفيروسات الخطيرة على أراضيها.. ما القصة؟

وقال "موريس" تم استخدام هذا مع اثنين من الأشعة المقطعية لرجل وامرأة الحديث ، مما أدى إلى الوجه الرقمي، وأكثر ما لفت انتباهنا هو متانة الهيكل للوجه، وخاصة الفك السفلي.

وأضاف:"عندما عثر علماء الآثار على الجمجمة ، اعتقد الخبراء الأوائل الذين حللوها أنها كانت رجلاً ، ومن السهل فهم السبب ، بالإضافة إلى أن للجمجمة خصائص متوافقة جدًا مع الجنس الذكري للسكان الحاليين والتي تشمل فك قوي".

كم أوضح:"نرى أن بنية فك Zlatý kůň تميل إلى أن تكون أكثر توافقًا مع إنسان نياندرتال"، فقد تم العثور على الجمجمة في تسع قطع في عام 1950 في كهف بلغاري يسمى باتشو كيرو.

وقال "موريس" لعلماء الآثار في لايف ساينس يعتقدون أن الحيوانات قضمت وجه المرأة بعد الموت، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون هذا الحيوان ذئبًا أو ضبعًا كانا كلاهما موجودين في الحيوانات في ذلك الوقت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

موضوعات متعلقة

دب يثير الغضب بسبب المشروبات الغازية .. تفاصيل

سيدة تأكل فراء القطط منذ 10 سنوات.. لهذا السبب الغريب

مشاجرة عنيفة بين راكبة ومضيف طيران تنتهي بهبوط اضطراري .. ماذا حدث؟

الصين ترعب أمريكا بـ مختبر لـ الفيروسات الخطيرة على أراضيها.. ما القصة؟

لدغتها شديدة الخطورة.. كائنات بحرية خطيرة تنتشر على الشواطئ البريطانية

العلماء يكتشفون سرا عن سلالات فيروس كورونا.. ماذا وجدوا؟

لن تتكرر.. ظاهرة فلكية نادرة خلال الأيام المقبلة

احذر تريند قاتل على التيك توك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

النيابة تكشف من يقف وراء استهداف المجتمع وزعزعة أمنه بقضية قتل طبيب الساحل

زيلينسكي : نمسك بزمام الأمور في الهجوم المضاد رغم الصعوبات

دعاء النبي في جوف الليل .. ردده لعلها ساعة إجابة

أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد رفع سعر الفائدة 1%

محاولة اغتيال علي جمعة وقاضي المعزول مرسي .. سلسلة من الاتهامات تنتظر الهارب وجدي العربي

حكايات قبل النوم.. ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي يغزو الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ