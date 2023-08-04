الكشف عن وجه أول امرأة سارت على الأرض.. تعرف على شكلها|صور

كشف العلماء عن وجه ما قد يكون أقدم إنسان يسير على الأرض وهو يعود لـ امرأة عاشت قبل 45000 عام.

قام فريق دولي من الأكاديميين من البرازيل وأستراليا وإيطاليا بإضفاء الحيوية على ملامحها المظلمة باستخدام نموذج رقمي لجمجمتها المكسورة.

البقايا المتحجرة التي تم العثور عليها في تشيكيا منذ أكثر من 70 عامًا ليست سوى جزء من الجمجمة ، حيث يعتقد الباحثون أن حيوانًا قد التهمها بعد الموت، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

على الرغم من عدم تمكن الفريق من الوصول إلى الجمجمة القديمة ، إلا أنهم استخدموا القياسات والصور المرجعية المسجلة بالفعل ، والتي استخدمها الباحثون سابقًا لإعادة إنشاء وجه توت عنخ آمون هذا العام.

كانت المرأة ، التي يطلق عليها اسم Zlatý kůň ، أو الحصان الذهبي ، من بين أوائل البشر العاقل الذين عاشوا في أوراسيا بعد أن هاجر نوعنا من إفريقيا، وكان جينومها يحمل حوالي ثلاثة بالمائة من أصل إنسان نياندرتال.

تعتبر Zlatý kůň إنسانًا حديثًا ، حيث كان لهذه المجموعة أدمغة كبيرة جدًا مقارنة بالبشر الأوائل الذين نشأوا من أسلاف تشبه القرود.

تُعرف عملية استخدام الصور والقياسات المسجلة بتقريب الوجه، والذي يستخدم في دراسات الطب الشرعي، كما إنه تنبؤ لوجه من جمجمة دون معرفة مسبقة بمظهر الوجه الفعلي للمتوفى قبل وفاته.

قال المؤلف المشارك للدراسة "سيسرو موريس"، خبير الرسومات البرازيلي ، لـ Live Science أنه وفريقه استخدموا البيانات الإحصائية المسجلة في 2018 من قبل الباحثين الذين قاموا بإنشاء إعادة بناء الجمجمة للأغراض التعليمية.

وقال "موريس" تم استخدام هذا مع اثنين من الأشعة المقطعية لرجل وامرأة الحديث ، مما أدى إلى الوجه الرقمي، وأكثر ما لفت انتباهنا هو متانة الهيكل للوجه، وخاصة الفك السفلي.

وأضاف:"عندما عثر علماء الآثار على الجمجمة ، اعتقد الخبراء الأوائل الذين حللوها أنها كانت رجلاً ، ومن السهل فهم السبب ، بالإضافة إلى أن للجمجمة خصائص متوافقة جدًا مع الجنس الذكري للسكان الحاليين والتي تشمل فك قوي".

كم أوضح:"نرى أن بنية فك Zlatý kůň تميل إلى أن تكون أكثر توافقًا مع إنسان نياندرتال"، فقد تم العثور على الجمجمة في تسع قطع في عام 1950 في كهف بلغاري يسمى باتشو كيرو.

وقال "موريس" لعلماء الآثار في لايف ساينس يعتقدون أن الحيوانات قضمت وجه المرأة بعد الموت، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون هذا الحيوان ذئبًا أو ضبعًا كانا كلاهما موجودين في الحيوانات في ذلك الوقت.