لأول مرة في التاريخ .. عاصفة شمسية تضرب الأرض والقمر والمريخ

ضربت عاصفة شمسية الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد،وهي المرة الأولى التي تم فيها قياس ثوران بركاني على ثلاثة أسطح كوكبية في وقت واحد.

اكتشف أسطول دولي من المركبات الفضائية الانفجار، ووجد أن الجسيمات كانت نشطة بما يكفي لتحليق عبر المجال المغناطيسي للأرض الذي يحمي كوكبنا عادةً من مثل هذه الأحداث.

ضربت العاصفة الشمسية القمر والمريخ بسبب نقص المجالات المغناطيسية ، والتي يخشى علماء الفلك أن تكون قاتلة لاستكشاف الإنسان في المستقبل.

يفكر البشر في العودة إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ في غضون العقود التالية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقد جاء في الدراسة التي أجراها علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين: "ما زلنا نواجه عقبة رئيسية واحدة ، وهي إشعاع الفضاء ، وهو خطر كبير لا مفر منه على صحة أطقم العمل ، خاصة بالنسبة للإقامات الطويلة الأمد في محطات القمر أو المريخ المستقبلية".

وعلى وجه الخصوص ، قد تؤدي الجسيمات المتفرقة للطاقة الشمسية (SEPs) الناتجة عن الانفجارات الشمسية الشديدة إلى تعزيز مستويات الإشعاع على سطح القمر أو المريخ إلى قيم محتملة الخطورة.

تم اكتشاف العاصفة الشمسية في 28 أكتوبر 2021 ، لكن العلماء نشروا نتائجهم اليوم، وقد تم التقاط الحدث من قبل ExoMars Trace Gas Orbiter )) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومركبة Curiosity Mars التابعة لناسا ومسبار القمر التابع لإدارة الفضاء الصينية (CNSA) ومركبة الاستطلاع القمرية (LRO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (LRO) ومركز الفضاء الألماني (DLR). ) الاتحاد الأوروبي: مركبة كروبيس الأرضية.

وذكر الفريق أن الحدث كان مثالًا على تعزيز مستوى الأرض النادر ، مما يعني أن الجسيمات المنبعثة في الانفجار نشطة بما يكفي للمرور عبر الفقاعة المغناطيسية المحيطة بالأرض وحمايتنا من الانفجارات الشمسية الأقل نشاطًا.