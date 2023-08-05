بوابة الجحيم .. رصد حفرة عملاقة وسط بحيرة| ما القصة؟

أظهرت صور مذهلة من طائرة بدون طيار أكبر حفرة في العالم وسط مياه البحر والذي أطلق عليه اسم بوابة مرعبة إلى وسط الأرض.

أرسل اليوتيوبر "مات كاسياس" كاميرا فوق فتحة الحفرة العملاقة، والتي تسمى Morning Glory Spillway ، حيث أظهرت منظرًا رائعًا للمياه التي تدور حولها.

حصدت لقطات “مات” أكثر من مليون مشاهدة لكن أولئك الذين شاهدوها أصيبوا بالفزع من منظر الحفرة العملاقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فتقول إحدى التعليقات:"لماذا يوجد حفرة عملاقة في وسط البحيرة حيث يسبح الناس ، ولماذا لا يوجد حبل حولها؟" وقال آخر: " هل هذه بوابة الجحيم؟".

حقيقة بوابة الجحيم

الحفرة التي هي من صنع الإنسان تفرغ المياه من بحيرة بيريسا في سد مونتايسلو في كاليفورنيا لوقف الفيضانات. تم بناؤه في الخمسينيات من القرن الماضي ويبلغ قطره 22 مترًا ويعمل السد كجزء من نظام الري مع بحيرة بيريسا وهي خزان يوفر المياه للزراعة في وادي ساكرامنتو.

يمكن أن تحتوي بحيرة بيريسا على حوالي 52 مليار جالون من المياه قبل أن يبدأ الفائض بالتدفق إلى مجرى تصريف المياه. يمكن رؤية فتحة التصريف تعمل عندما يصل الماء إلى مستوى عالٍ في السد.

وصلت البحيرة إلى طاقتها الكاملة لأول مرة منذ 11 عامًا في عام 2018 وبعد موسم من الأمطار الغزيرة اجتذبت الآلاف من المتفرجين الفضوليين بعد عام.