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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رياضة شهيرة تسبب سرطان الجلد.. تعرف عليها

صدى البلد

توصلت دراسة إلى أن لعب الجولف قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، فوجد باحثون في أستراليا أن أكثر من ربع لاعبي الجولف العاديين تم تشخيصهم بسرطان الجلد في مرحلة ما من حياتهم.

بعد التكيف مع عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والجنس وحالة التدخين ، وجدوا أن احتمال تشخيص لاعبي الجولف أكثر بمرتين ونصف من بقية السكان.

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قالوا إن التعرض المتكرر للشمس وعدم ارتداء ما يكفي من واقي الشمس ربما كان السبب في ارتفاع المخاطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حلل باحثون من جامعة جنوب أستراليا في أديلايد المعلومات الصحية من استطلاع عبر الإنترنت شمل 336 لاعبًا بدأ في عام 2018.

وتم تضمين الأشخاص الذين لعبوا الجولف مرة واحدة على الأقل في الشهر، كما تمت مقارنة ردود اللاعبين بالمعلومات الصحية لما يقرب من 16000 أسترالي من عامة الناس الذين شاركوا في المسح الصحي الأسترالي ، والذي يتم كل أربع سنوات.

تم تشخيص حوالي 27 في المائة من المشاركين في لعبة الجولف بسرطان الجلد مقارنة بسبعة في المائة من عامة السكان.

بعد التعديل حسب العمر والجنس والتعليم وحالة التدخين ، كان اللاعبون الأستراليون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بمقدار 2.4 مرة مقارنة بأقرانهم الذين لا يمارسون الجولف.

أكد براد ستينر ، مؤلف الدراسة الرئيسي ، أنه من المحتمل أن يكون لاعبو الجولف الأكبر سنًا قد تعرضوا لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة قبل أن يبدأوا في لعب الجولف وهم يعانون الآن فقط من التأثير.

كما أوضح أن فريقه لم يجمع بيانات تتعلق بالمستويات الفعلية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية (UVR).

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في جميع أنحاء العالم ، واحد من كل ثلاثة أنواع من السرطانات مرتبط بالجلد ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 2 إلى 3 ملايين من سرطانات الجلد غير الميلانينية وحوالي 132000 حالة سرطان الجلد القاتلة المحتملة كل عام.

ومع ذلك ، قال ستينر إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية 'سبب راسخ للغاية' لسرطان الجلد.

وقال إن فريقه البحثي وجد 'مخاطر أعلى بكثير ، والتي نعتقد أنها مرتبطة بالتعرض لفترات طويلة للشمس و / أو عدم استخدام استراتيجيات حماية الجلد.'

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