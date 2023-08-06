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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة فايزر تخسر 144 مليار دولار من قيمتها بسبب لقاحات كوفيد 19

صدى البلد

خسرت شركة فايزر ما قيمته 88 مليار دولار من حصتها في السوق و 144 مليار دولار من القيمة السوقية الاجمالية في عام واحد فقط حيث تعاني شركة الأدوية من تداعيات كبيرة منذ اصدار لقاح كوفيد 19 الخاص بها.

وتمتعت شركة الأدوية العملاقة بمبيعات قياسية بلغت 100 مليار دولار العام الماضي ، مدعومة بلقاح وعقاقير COVID، لكن بعد أن أصبحت أول شركة أدوية تكسر حاجز المليار دولار ، تراجع أداءها من على حافة الهاوية هذا العام.

إن دور الشركة في التخفيف من أسوأ حالات الوباء يعني أنها أصبحت ضحية لنجاحها ، حيث يتضاءل الطلب على منتجاتها من COVID جنبًا إلى جنب مع حالات الإصابة الخطيرة بالفيروس.

انخفضت الأسهم بنسبة 31 في المائة هذا العام حتى الآن ، وخسارة أكثر من 88 مليار دولار في القيمة السوقية.

انخفض تقييم فايزر بمقدار 144 مليار دولار منذ ذروته في 2021.

هذه الدورة ليست غير معتادة بالنسبة لعمالقة الأدوية ، الذين غالبًا ما يعانون من فترات الذروة والانخفاضات عندما تنتهي صلاحية براءات اختراع الأدوية الخاصة بهم.

عانت شركة فايزر نفسها من انخفاض مبيعات مماثل في الماضي لعقار الفياجرا وعقارها المضاد للكوليسترول ليبيتور.

لكن محنتها الحالية تفاقمت بسبب قرارها بتقليص حجمها وتحويلها إلى سهم ينمو ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

قامت شركة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بتقليص الأعمال التجارية البطيئة النمو التي وفرت تدفقات نقدية ثابتة قبل الوباء ، وبدلاً من ذلك راهنت على عقاقير طبية ذات نمو أعلى ولكن أكثر تقلباً.

لقد أتت ثمارها بشكل جيد خلال الوباء حيث باعت شركة Pfizer مليارات من طلقات COVID-19 التي طورتها جنبًا إلى جنب مع BioNTech الألمانية.

وصلت أسهم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 61 دولارًا في ديسمبر 2021 في ذروة متغير Omicron.

لكنها تراجعت منذ ذلك الحين ، حيث بلغت قيمة أسهمها الآن حوالي 35 دولارًا.

في وقت سابق من هذا العام ، قالت شركة فايزر إنها تتوقع أن يحقق لقاح COVID مبيعات بقيمة 13.5 مليار دولار في عام 2023 ، بانخفاض بنحو الثلثين عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه ، قالت إن دواءها المضاد للفيروسات Covid-19 ، Paxlovid ، من المتوقع أن يدر حوالي 8 مليارات دولار في المبيعات هذا العام ، بانخفاض 58 في المائة عن العام الماضي.

المبيعات أقل لأن الحكومات اشترت عددًا أقل من العقود وتتجه الولايات المتحدة نحو سوق تجاري للأدوية المضادة لفيروس كورونا.

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