تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم /الخميس/، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 11 سفينة.

وأضاف البيان أنه تم تداول 16000 طن بضائع و841 شاحنة و212 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6 سفن و4500 طن بضائع و381 شاحنة و191 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و11500 طن بضائع و460 شاحنة و21 سيارة؛ حيث استقبل ميناء سفاجا 4 سفن وهي: PELAGOS Expres، وPOSEIDON EXPRESS، وPRIDGE والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهي: Pan LiLi، و Alcudia Express، والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و161 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1962 راكبا بموانيها.