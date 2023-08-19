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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة محملة بالطوب

حادث بمطروح
حادث بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت تقديم  الاسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم ميكروباص بسيارة محملة بالطوب  بمنطقة او غليلة بطريق السلوم مرسي مطروح حيث اسفر الحادث عن مصرع 5 وإصابة 6 اخرين،موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين .

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وتابع المحافظ  رفع السيارة وإخلاء الطريق لتيسير حركة المواصلات على  الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم بمنطقة ابو غليلة غرب برانى

 

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت  إخطارا بتصادم   سيارة ميكروباص ونقل  محملة بالطوب  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل برانى 5 جثث و6 مصابين وتم تحرير المحضر اللازم .

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