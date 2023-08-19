محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة محملة بالطوب

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت تقديم الاسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم ميكروباص بسيارة محملة بالطوب بمنطقة او غليلة بطريق السلوم مرسي مطروح حيث اسفر الحادث عن مصرع 5 وإصابة 6 اخرين،موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين .

وتابع المحافظ رفع السيارة وإخلاء الطريق لتيسير حركة المواصلات على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم بمنطقة ابو غليلة غرب برانى

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم سيارة ميكروباص ونقل محملة بالطوب وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل برانى 5 جثث و6 مصابين وتم تحرير المحضر اللازم .