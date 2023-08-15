حملات مكثفة على المنشآت السياحية في مطروح

أكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أن لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية قامت بالمرور علي عدد من المنشآت والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.



وأضاف أن الحملة أسفرت الحملة عن تحرير (١٣) إنذارا تنوعت ما بين (سلامه وصحة مهنية_عدم وجود عقود عمل وتراخيص مزاولة مهنة_بيئة_وعدم استيفاء شروط الحماية المدنية بالمنشآت) وكذلك عدد (١٠) محاضر (نظافة_عدم استكمال الشهادات الصحية وأشغال طريق) كما تم إعدام عدد (٧٠) كيلو جرام مواد غذائية متنوعة وعدد (٥) ك قمح مجروش وعدد (١٠) ك خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي.



وشدد على استمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحالّ التجارية والغذائية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المحافظة خلال تلك الفترة. تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.