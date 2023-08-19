أطعمة غير متوقعة تعالج ضغط الدم المرتفع

يلعب البوتاسيوم دور كبير في ضبط ضغط الدم المرتفع وكهرباء القلب لذا من المهم تناوله بكميات مناسبة.



ووفقا لما جاء ndtv في موقع نعرض لكم اهم الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم و تساعد في علاج ضغط الدم المرتفع الدم.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع

4.7 جرام هو المدخول اليومي الموصى به من البوتاسيوم للشخص البالغ العادي.

الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والموز والأفوكادو والمشمش والخضروات الورقية والبازلاء والبطاطس والفطر والبرقوق والزبيب والتمر والطماطم كلها أمثلة على الأطعمة الغنية ب البوتاسيوم.

ومع ذلك ، بصرف النظر عن تناول الأطعمة الغنية ب البوتاسيوم ، فإن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة ضروري للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتقليل التوتر ، والنوم السليم ، وعدم التدخين أو شرب الكحوليات ، كلها عوامل مهمة للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.