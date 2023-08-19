بعد التأجيل .. عمر كمال وحسن شاكوش يطرحان في داهية|فيديو

طرح كل من عمر كمال وحسن شاكوش أحدث كليباتهم بعنوان فى داهية، وذلك من خلال موقع الفيدوهات الشهير يوتيوب.



وجاء طرح الأغنية بعد تأجيل لمدة أسبوع كامل بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة حيث كتب عمر كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها لبعد أيام العزاء.



في داهية من كلمات إسلام المصري ومحمد حسني ومن ألحان عمر كمال وناصر بيتس ومن توزيع إسلام ساسو.







عمر كمال

وأثار مطربو المهرجانات عمر كمال ، وحمو بيكا، حالة من الجدل الواسع بعد نشر فيديو عبر حساب حمو بيكا على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهما يغيرون فى كلمات اغنية “أنتى معلمة”.

وظهر كل من حمو بيكا وعمر كمال، فى الفيديو وهما يغنينا انتى معلمة ويغيران فى كلمات الأغنية إلى انتى معفنة.

الفيديو الذى نشره حمو بيكا وعمر كمال، اثار جدلا على السوشيال ميديا بعد أن غيرا من كلمات الأغنية والتى حققت مشاهدة عالية منذ طرحها.

احتفل الفنان عمر كمال، بتصدر أحدث أغانية “السخان"، تريند موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الشخصي انستجرام: “الأغنية والبرومو في التريند الحمد لله”.

ونشر عمر كمال بوستر لأحدث أغانيه “السخان”، عبر حسابه على إنستجرام، وكانت الصدمة هو وجود اسمه قبل اسم عبد الباسط حمودة، رغم فارق التاريخ الكبير بينهما، ما جعل الجمهور ينتقده وتوقعوا أن هناك خلاف بينهما وكتبوا "عض الإيد اللي اتمدتله".

وظهر عمر كمال، فى الكليب بصحبة راقصة وهو ما انتقده البعض، خاصة أن عمر كمال كان قد صرح من قبل بأنه لن يستعين بأي راقصة فى كليباته مرة أخرى بعد كليبه الشهير “ضيعنا”.

وبدأ عمر كمال الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقام بطرح البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: هنرقص مصر كلها.

وكان عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا غنائيا داخل أحد أشهر أماكن السهر بدبي وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية يا بيبي وهي آخر الأغنيات التى طرحها بمشاركة المطربة سارة زكريا.