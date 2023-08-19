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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تصدر قرارا بتعديل تخطيط مشروع استثماري بالقاهرة الجديدة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

اصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة، تعديل  باعتماد تعديل المخطط العام لقطع أراضي بمساحة 116,06 ألف فدان شرق الطريق الدائري مدينة القاهرة الجديدة والمخصص شركة العربية للتنمية العقارية بغرض اقامة مشروع " تجاري، إداري،فندقي، سكني متميز".

جاء ذلك خلال قراره الصادر بالجريدة الرسمية برقم 181 لسنة 2023؛ إن الشركة ملتزمة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا موافقة الهيئة والإلتزام بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراءاء برقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجه ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار و اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

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وأوضح قرار الوزير بأن الشركة ملتزمة بالتعهد الموقع مع ممثلها القانوني انه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر اتعديلات لاغية و يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.


وينشر موقع "صدي البلد" الإخباري أبرز بنود القرار
 

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